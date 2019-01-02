МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Заметет снегом: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

1.3тЧитать материал на украинском

В Украине 3 января резко ухудшатся погодные условия, а также придет небольшое похолодание.

По прогнозу Укргидрометцентра, ночью в западных и восточных областях ожидается умеренный снег, а в южной части и в центре страны будет без существенных осадков.

"На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, местами метель", – сказано в сообщении.

Новости
Врежет мороз: Рождество в Украине будет одним из самых холодных в Европе

Так, в Западных областях Украины ночью столбик термометра опустится до -5 градусов, а днем ожидается -1… -3. В Карпатах на протяжении суток -6... -11.

В центральной части страны ночью будет до -4 градусов, а днем ожидается оттепель: -1… +1.

Заметет снегом: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В свою очередь на востоке ночью температура опустится до -3 градусов, а днем потеплеет до 0. А в южных областях будет без осадков. Температура ночью составит -1… -3, а днем прогреется до +3 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют снег и облачную погоду. Температура ночью и днем -1… -3 градусов. Ветер юго-западный – 7-12 м/с.

Заметет снегом: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в период с 2 по 6 января в Украине будет плохая погода, что может отразиться на здоровье граждан.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
Укргидрометцентр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги