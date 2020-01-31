Заметет снегом: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

В пятницу, 31 января, в Украине ожидается резкое ухудшение погоды. Больше всего непогода затронет западные регионы страны.

Здесь ожидается сильный ветер и значительный снег. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"Днем 31 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный снег, метель (I уровень опасности, желтый)", – уточнили синоптики.

Температура воздуха на западной Украине составит +3…+6 градусов. В центре страны будет до +4, прогнозируют снег и мокрый снег. На востоке будет до +5, без осадков. На юге Украины мокрый снег, ожидается до +7 градусов днем.

В Киеве в пятницу +2…+4, мокрый снег с дождем.

Как сообщал OBOZREVATEL, похолодание в Украине в феврале отменяется, так как, согласно последним прогнозам, в страну опять придет в этот период потепление.

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