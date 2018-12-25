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Заметет на Рождество: синоптики заявили об опасной погоде в Украине

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На Католическое Рождество, во вторник, 25 декабря, в Украине ожидаются сложные погодные условия и похолодание.

Как сообщает Украинский гирдометцентр, в большинстве областей выпадет снег, а на юге и востоке страны — с дождем. Также прогнозируются метели и серьезная гололедица на дорогах.

"В большинстве северных и центральных областей сильный снег, в восточных, Днепропетровской, ночью также в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед. В западных областях небольшой снег", — рассказали синоптики.

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Ветер северо-западный, в восточной части страны юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-28 м/с.

"Температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза; в южной и восточной частях течение суток от 3° мороза до 2 °тепла", — сказано в прогнозе.

Заметет на Рождество: синоптики заявили об опасной погоде в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики ожидают новую волну похолодания в Украине, которая, согласно их прогнозам, накроет страну в четверг, 27 декабря, и продлиться до первых дней января 2019 года.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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