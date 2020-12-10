Заместитель главы МВД Антон Геращенко заразился коронавирусом

Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на владу". Оно транслировалось на YouTube-канале ТСН 10 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Геращенко сказал, что получил положительный тест и уже третий день находится на самоизоляции.

Также заразилась его 4-летняя дочь.

"Что касается самой эпидемии, она очень опасна, я это знаю по себе. Я третий день нахожусь на самоизоляции, у меня диагноз коронавирус. Заразилась и моя 4-летняя дочь. Могу сказать, что это очень опасная болезнь, которой может заразиться каждый в самом необычном месте", – сказал Геращенко.

Замминистра добавил, что он переносит болезнь в легкой форме.

Геращенко также призвал украинцев серьезно относиться к угрозе коронавируса, беречь свое здоровье и здоровье близких людей.

Как сообщалOBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 10 декабря, в Украине официально подтверждены 858 714 случаев коронавирусной инфекции. Из них 13 371 – обнаружено за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерло уже 14 470 человек (+266 за сутки), а 465 021 пациент (+13 903 за сутки) полностью победил болезнь.