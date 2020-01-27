Сурков ушел: какую жуткую судьбу Путин уготовил Донбассу

Сообщение об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова вызвало огромный ажиотаж, как в российском, так и украинском информационном поле. Вероятный уход многолетнего кремлевского куратора по Донбассу может означать смену политического курса России на украинском направлении, и существенные перемены для самих оккупированных территорий.

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Главное:

Владислав Сурков подал в отставку из-за смены курса на украинском направлении.

Новым куратором украинского направления в Кремле может стать заместитель руководителя АП РФ Дмитрий Козак.

Козак известен тем, что занимался вопросами аннексированного Крыма в 2014 году, а также был куратором молдавского направления.

Вероятно, оккупированному Донбассу готовят судьбу "Приднестровской Молдавской республики".

Немного о Суркове

Владислав Сурков в течение 12 лет занимал пост сначала заместителя, затем первого заместителя главы администрации президента. Он отвечал за внутреннюю политику и считался "серым кардиналом Кремля". В 2011 года Сурков был назначен вице-премьером, а в мае 2012-го, после утверждения главой правительства Дмитрия Медведева, стал руководителем аппарата правительства.

Владислав Сурков "Интерфакс"

С сентября 2013 года Сурков стал помощником президента по вопросам взаимодействия с непризнанными Абхазией и Южной Осетией в сентябре 2013 года.

Как известно, через несколько месяцев в Киеве началась "Революция достоинства" и смена власти в Украине, после чего Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе. Считается, что с тех пор Сурков занимался кураторством самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", которые оккупировала РФ.

Решение об отставке принято

Первым об уходе Суркова с госслужбы 25 января заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который и раньше представлял в СМИ интересы помощника Владимира Путина.

"В связи со сменой курса на украинском направлении Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией", – заявил российский политтехнолог. О причинах такого решения чиновник сообщит уже через месяц, сообщил Чеснаков.

На сенсационную новость сразу же отреагировал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, заявив, что не располагает подобной информацией.

"Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю", – сказал он, добавив, что политика России по поводу Украины не менялась, и подобные разговоры – это только личная точка зрения того, кто об этом говорит.

Через несколько дней, 27 января, Песков подтвердил, что указа об освобождении от должности Суркова до сих пор нет, поэтому де-факто он остается помощником президента РФ. И отметил, что украинским направлением в Кремле сейчас занимаются де-юре Сурков и, по мере необходимости, Ушаков

Дмитрий Песков РБК

На что Чеснаков заявил, что "решение Сурковым принято и не изменится", а когда будет опубликован указ, определит сам Путин.

Ожидаемо, в росСМИ одни за одним начали появляться сообщения от проверенных источников, которые на правах анонимности рассказали подробности причин такого решения Суркова. Так, в комментарии РБК знакомый чиновника сообщил, что помощник президента говорил о своем давнем желании покинуть Кремль, но его не отпускают. Чиновник жаловался на однообразие работы: "Все время одно и то же, приходится крутиться как белка в колесе", — передает слова Суркова его знакомый.

В тоже время "Медуза" пишет, активность Суркова на украинском направлении начала снижаться еще два года назад. Кстати, подобные информационные вбросы об отставке помощника президента активно обсуждались в мае 2018 года.

"С января 2018-го по настоящее время работа по направлению почти не велась. А после победы Зеленского вообще все остановилось", — рассказал изданию источник, работавший с Сурковым.

По его словам, помощник президента и его команда по сути прекратили "работать с лидерами общественного мнения и элитами в Украине, формировать идеологию, заниматься проектами федерализации и дестабилизации Украины, защиты русского языка, церковными вопросами".

"Все это было фактически в орбите его управления по приграничному сотрудничеству. Но все инициативы по направлению в последние годы исходили только от Медведчука (Виктора, кума Путина. – Ред.), МИД, Козака (Дмитрия, заместителя руководителя Администрации президента РФ. – Ред.) и других игроков", – добавил источник.

Новый куратор

Пока единственным и самым главным претендентом на место Суркова называют новоназначенного заместителя главы АП РФ Дмитрия Козака. Такое мнение выразил и главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который посчитал, что Сурков уходит в связи с тем, что "украинское направление" отходит к бывшему вице-премьеру РФ.

В комментарии OBOZREVATEL экс-спикер Генштаба Украины Владислав Селезнев также отметил, что роль коммуникатора чаще на себя берет именно Козак.

"Я бы все же дождался официальных заявлений, однако, в последнее время за фактическую и закулисную коммуникацию между руководителями РФ и Украины с российской стороны отвечает именно Козак. Это подтверждает и проведения последнего обмена между Украиной и так называемыми "Л/ДНР". Поэтому, я так понимаю, что Путин сейчас делает ставку на другого игрока, но думать, что Сурков полностью отойдет от дел, не приходится. Гибридная война РФ против Украины продолжается, и Кремлю необходимы такие кадры, как Сурков", – говорит военный эксперт.

Что касается кандидатуры Козака, то появилась она не спроста. Это человек, как говорится, из "очень старой гвардии" и однозначно близкий к Путину. Именно он с 23 марта 2014 года курирует в правительстве России вопросы, связанные с аннексированным Крымом.

Кроме этого, должности куратора "Л/ДНР" у Козака передует 17-летний опыт ведения подобных "проектов", только в Приднестровье.

В 2003 году соответствии с предложенным Козаком меморандумом, Молдавии предлагалась новая модель государственного устройства – федеративная. ПМР и Гагаузия должны были получить особый статус в составе Молдовы. Согласно плану Козака, автономии получали право вето при принятии нежелательных для них законопроектов, а Кишинев должен был распустить армию, соблюдать нейтралитет и дать согласие на размещение российской военной базы в ПМР минимум на 20 лет.

Дмитрий Козак РБК

До недавнего времени Козак занимал должность вице-премьера, а с 24 января Путин назначил Козака заместителем руководителя администрации президента.

"Повышение Козака до уровня заместителя руководителя АП говорит о том, что его позиции укрепляются, и именно он может отвечать за коммуникацию между Кремлем и Банковой", – отметил Селезнев.

Какие риски для Украины

От отставки Суркова и назначении Козака никаких позитивных изменений не ожидается. По крайней мере об этом говорит бывший замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука, указывая на то, что Козак был "генеральным конструктором" так называемой Приднестровской народной республики.

"Какую опасность несет такая рокировка? Пошла информация о том, что в качестве альтернативы "Минску" в Офисе президента готовятся к идее о реализации переговоров на площадке Киев-Донецк-Луганск. То есть нас ведут к тому же самому приднестровскому сценарию прямых переговоров. К тому же все активнее продвигается тезис о необходимости восстановления экономических связей с предприятиями на оккупированных территориях, что укладывается в канву сценария ПНР", – сказал экс-чиновник в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, эту работу со стороны Украины поручено организовывать советнику секретаря СНБО Сергею Сивохо.

"К сожалению, у меня складывается стойкое впечатление, что нас разворачивают двигаться по сценарию Приднестровской народной республики. Развернемся ли мы? Это уже будет зависеть от нас. Я думаю, что окружение Зеленского к этому готово. Насколько будет готов сам Зеленский, будет зависеть от того, удастся ли здоровым проукраинским силам донести до него свою позицию и свою обеспокоенность", – заявил Тука.

Такое мнение поддерживает и Владислав Селезнев, отметив, что именно благодаря Козаку Молдова не смогла повернуть на проевропейский путь.

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"Сегодня Молдова стала полностью пророссийской, и эффективная коммуникация Дмитрия Козака с президентом Додоном привела к тому, что молдавское проевропейское правительство ушло в отставку. Этот опыт обычно будет задействован и на украинском направлении, но все же зависит от действий обеих стран. Украина же свой путь выбрала еще в 2014 году, и у украинского народа есть свое видение развития нашей страны, и российское направление не в приоритете", – сказал экс-спикер Гентштаба.

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