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29 января • обновлено в 12:54
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Заманивают украинцев? У Путина пошли на новую подлость с российскими паспортами: в чем суть

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В стране-агрессоре России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов – их освободят от собеседования на знание языка.

Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает Интекфакс-Запад.

"Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям – гражданам Беларуси, гражданам Украины, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на признание носителями русского языка", – сказала Казакова.

Заманивают украинцев? У Путина пошли на новую подлость с российскими паспортами: в чем суть

Она добавила, что для граждан Украины, Беларуси, Казахстана и Молдавии предусмотрена возможность получения гражданства РФ после получения вида на жительство.

"Чем проще иностранному гражданину будет оформить документы, тем меньше будет негативных явлений в виде организации незаконной миграции", – сообщили в Кремле.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

  • В СНБО Украины рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

  • Зеленский осудил решение Путина по паспортам. В то же время он поручил разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев "из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической Родины".

  • Также на захваченной части Донбасса оккупационная власть заставляет так называемых военных получать паспорта РФ.

  • Для того, чтобы обеспечить "Л/ДНР" российскими паспортами, понадобится не менее 27 лет из-за низкой скорости их выдачи.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
Гражданство
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Не беситесь кастрюляголовые далбаящуры через пять лет в вашем сви-домитом гадюшнике останется одна тупая свиномовная биомасса, .
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
В этом году будет миллион желающих получить российский паспорт, а усраинский всё меньше.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А подлость то в чем?)))
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