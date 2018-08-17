"Заманали, малороссы": в Украине разгорелся новый скандал из-за Крыма

Известное харьковское издательство учебной литературы "Ранок" попало в грандиозный скандал — оно выпустило книгу "Растительный мир", в которой временно аннексированный Крым обозначило как российскую территорию.

Более того, после того, как эта новость создала большой ажиотаж в сети, администратор интернет-сообщества издательства усугубила ситуацию еще больше, блеснув своей некомпетентностью в географии, пишет журналист Сергей Громенко на своей странице в Facebook.

"Издательство "Ранок" зашкварилось — нарисовало Крым российским. Казалось бы, полный абзац. А потом в комменты пришли оправдываться — и абзац стал вообще бездонным. ПыСы. Для знатоков — попробуйте на карте найти Грузию, Македонию, Калининградскую область и границу между Сирией и Ираком (надеюсь, это не ИГИЛ нарисовано)", — с возмущением отметил он.

Книга, где разместили антиукраинскую карту Facebook Сергея Громенко

Скандальная карта с "российским" Крымом Facebook Сергея Громенко

Также Громенко добавил, что слышал информацию о том, что "Ранок", помимо Украины, торгует и на рынке России. Журналист убежден, что если это правда, то публикацию антиукраинских материалов можно было бы легко объяснить.

Отметим, что автор поста опубликовал также скандальный комментарий администратора сообщества издательства в Facebook Марины Довгановой, которая по необъяснимым причинам опровергла принадлежность Крыма к Европе.

"Как администратор сообщества "Издательство "Ранок". Учебная литература" отмечу, что автор иллюстраций обозначил части света, а не государства. И тем, кто знает географию, должно быть известно, что полуостров Крым относится к Евразии, а Украина — к Европе", — отметила женщина в обескураживающем комментарии.

Такая позиция вызвала массу недоумения и возмущения среди украинцев, и они выразили их под резонансным постом.

"Издательство "Ср*нок", "Проблема в том, что у Марины Довгановой одна ягодица — на украинском стуле, а другая — на российском", "Нет слов, только нецензурные. И это издательство, которое печатает учебную литературу", "Шо-шо? К какой такой Евразии Крым принадлежит? Или это после аннексии его туда приписали?", "Эпик по всем параметрам", "Нужно обратиться письмом-жалобой в СБУ. Заманали, малороссы", "Как человек с первым географическим образованием, только что получил первый в жизни инфаркт", — негодуют люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австралийская правозащитная организация Walk Free Foundation изобразила на одной из карт "российский Крым", иллюстрируя мировой "рейтинг рабства" Global Slavery Index. При этом ошибка была допущена не на всех картах — на некоторых временно оккупированный полуостров был обозначен как территория Украины. Однако после жалоб от украинской стороны австралийцы исправили карту.

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