Зальют дожди, завалит снегом: на Украину надвигается мощный циклон

В Украину уже в среду, 29 января, придут дожди и снег. Непогоду в большинстве областей обусловит циклон.

Также ожидается сильный ветер. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. При этом во вторник, 28 января, в большинстве областей Украины осадков не предвидится.

"Завтра в южной части Украины будет облачно и влажно. Возможно, дотянет до Кропивницкого и Днепропетровской области. На остальной территории – без осадков, однако вечером к крайней мере, в Карпаты, подойдут дождь и мокрый снег", – сообщила Диденко.

Температура воздуха в южной части Украины достигнет +10 градусов.

"Общая термическая картина в Украине – в течение дня +3…+7 градусов, в четверг, 30-го января похолодает до 0…+4 градусов", – уточнила Диденко.

В Киеве во вторник – без осадков, будет тепло, температура воздуха +4…+6 градусов, если солнце отгонит тучи – будет и выше.

"29 января в столицу подгребет циклон, поэтому придет облачность, усилится ветер, появятся осадки, сначала дождь, потом мокрый снег… 30 января в Киеве похолодает", – рассказала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине только во второй половине февраля ожидается существенное похолодание и долгожданное появление снега.

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