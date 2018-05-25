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Зальют дожди: народный синоптик дал прогноз на Троицу в Украине

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Погода на Троицу, которая в текущем году отмечается 27 мая, будет теплой и дождливой в большинстве регионов Украины.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф".

"На эти дни просчитываются осадки, преимущественно во второй половине дня, правда, до Киева они не дойдут. В целом погода на Троицу ожидается благоприятная: около 24-27 градусов тепла, при этом сильных порывов ветра, которые наблюдались в начале этой недели, не будет", - отметил он.

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По прогнозу Горбаня, в понедельник, 28 мая, осадки ожидаются только на Закарпатье, как и самые высокие температуры в Украине — до +28 градусов.

На остальной территории - сухая малооблачная погода и +24... +26 (а на юге до +27) тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в субботу, 26 мая, погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому в большинстве областей будет сухо и солнечно.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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