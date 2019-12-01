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1 декабря • обновлено в 22:18
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/ Общество

"Зал*па страшная": в Луганске рассказали правду о жизни в оккупации

16.8т
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Жительница оккупированного города Алчевск Луганской области выложила видео, на котором рассказала о жизни по ту сторону линии разграничения.

Соответствующий видеоролик с подписью "вся правда о жизни в оккупированном Алчевске", выложил в своем Twitter украинский офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Сейчас я вам расскажу, что такое "зал*па страшная". Я живу в городе Алчевск Луганской области, все мы знаем о том, что происходит в нашем регионе. Немного фактов о нашем городе. Первое, у нас есть комендантский час, и все магазины работают максимум до 9 вечера, очень редко, когда до 10-ти", – рассказывает она.

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На улицы города нельзя выходить с 23:00 рассказывает девушка, а если кого-то обнаружат, то "заберут на прекрасном "бобике" и увезут куда подальше".

"Вода у нас идет через день, и чтобы покупаться завтра, воду нужно набирать сегодня во все тазики мира. Интернет у нас плохой, про мобильный вообще молчу, его просто нет. Связь — это вообще отдельный вид искусства, дозвонится можно только с сотого раза", – завершила рассказ местная жительница.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном террористами Луганске местных жителей штрафуют за появление на улице в комендантское время.

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Место
Украина
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
Добре, лохи должны страдать!
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
А исчо "жительнице" Алчевска не дают возможности выходить по ночам на трассу, чтобы зазалупить пару сотен гривень и она вынуждена из-за этого работать обычной продавщицей.
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Надувная м р а з ь осталась без "папика".Вот и вся ее проблема.
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3
Мильнер Александр
Мильнер Александр
Архипов Михаил,Дамир - гопота РФянская, превратившая Донбасс в зону под названием ,,русский мир!,,В одной связке с продажными х@есосами ,,порохоботами,, - типа ,,левы...,,
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0
1
Архипов Михаил
Архипов Михаил
Сафиуллин Дамир, Опять ты второго сорта тут-среди белых людей крутишься...
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