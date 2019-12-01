"Зал*па страшная": в Луганске рассказали правду о жизни в оккупации

Жительница оккупированного города Алчевск Луганской области выложила видео, на котором рассказала о жизни по ту сторону линии разграничения.

Соответствующий видеоролик с подписью "вся правда о жизни в оккупированном Алчевске", выложил в своем Twitter украинский офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Сейчас я вам расскажу, что такое "зал*па страшная". Я живу в городе Алчевск Луганской области, все мы знаем о том, что происходит в нашем регионе. Немного фактов о нашем городе. Первое, у нас есть комендантский час, и все магазины работают максимум до 9 вечера, очень редко, когда до 10-ти", – рассказывает она.

На улицы города нельзя выходить с 23:00 рассказывает девушка, а если кого-то обнаружат, то "заберут на прекрасном "бобике" и увезут куда подальше".

"Вода у нас идет через день, и чтобы покупаться завтра, воду нужно набирать сегодня во все тазики мира. Интернет у нас плохой, про мобильный вообще молчу, его просто нет. Связь — это вообще отдельный вид искусства, дозвонится можно только с сотого раза", – завершила рассказ местная жительница.

Вся правда від дівчини про життя в окупованому Алчевську.

🔥 телеграм-канал ⬇️https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/0mgIUwT5Iy — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) 30 ноября 2019 г.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном террористами Луганске местных жителей штрафуют за появление на улице в комендантское время.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал