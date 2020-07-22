Заложники луцкого террориста рассказали о заточении: не выпускал в туалет, просил вести себя тихо

Луцкий террорист Максим Кривош, который 21 июля удерживал людей в автобусе, не выпускал их в туалет на улицу и просил вести себя спокойно.

Об этом говорится в сюжете "Первого канала социальных новостей". По словам заложников, преступник к ним относился хорошо и не угрожал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Кроме того, террорист поздравлял удерживаемых с "днем антисистемы" и требовал от государственного руководства признать себя внутренними террористами.

"Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал на ведро, а на улицу не отпускал", – рассказала освобожденная заложница Наталья Б.

Другая заложница Руслана рассказала, что Кривош просил заложников вести себя спокойно. "Просил только спокойно вести себя, чтобы никаких лишних движений. Все хорошо",– сказала она.

Отметим, что в целом никто из заложников не пострадал, медицинская помощь никому из них не понадобилась.

Напомним, террорист, который 12 часов удерживал людей в автобусе, требовал, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они – террористы в законе. Президент должен был в видеообращении сказать: "Фильм "Земляне" 2005 года, смотреть всем". OBOZREVATEL рассказывал, о чем этот фильм и почему захватчик заставлял смотреть именно его.

Как писал OBOZREVATEL: