Заложники луцкого террориста рассказали о заточении: не выпускал в туалет, просил вести себя тихо
Заложники луцкого террориста рассказали о заточении.
Луцкий террорист Максим Кривош, который 21 июля удерживал людей в автобусе, не выпускал их в туалет на улицу и просил вести себя спокойно.
Об этом говорится в сюжете "Первого канала социальных новостей". По словам заложников, преступник к ним относился хорошо и не угрожал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
Кроме того, террорист поздравлял удерживаемых с "днем антисистемы" и требовал от государственного руководства признать себя внутренними террористами.
"Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал на ведро, а на улицу не отпускал", – рассказала освобожденная заложница Наталья Б.
Другая заложница Руслана рассказала, что Кривош просил заложников вести себя спокойно. "Просил только спокойно вести себя, чтобы никаких лишних движений. Все хорошо",– сказала она.
Отметим, что в целом никто из заложников не пострадал, медицинская помощь никому из них не понадобилась.
Напомним, террорист, который 12 часов удерживал людей в автобусе, требовал, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента и церквей Украины записали и выложили в сети заявления о том, что именно они – террористы в законе. Президент должен был в видеообращении сказать: "Фильм "Земляне" 2005 года, смотреть всем". OBOZREVATEL рассказывал, о чем этот фильм и почему захватчик заставлял смотреть именно его.
Как писал OBOZREVATEL:
Утром 21 июля в центре Луцка мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса и угрожал взорвать его. Неизвестный назвал себя Максимом Плохим.
Позже выяснилось, что настоящее имя луцкого террориста – Кривош Максим Степанович.
Согласно книге "Філософія Злочинця.Апологія Свободи.Антисистема", которая якобы является автобиографической, Кривош попал в тюрьму в 18 лет.
Также были опубликованы требования террориста. В Министерстве внутренних дел назвали их достаточно сумбурными и "философскими".
Президент Владимир Зеленский прокомментировал захват заложников и заявил, что дело находится под его личным контролем.
У автобуса время от времени было слышно выстрелы, а также прогремел взрыв – Максим Плохой пытался сбить беспилотник правоохранителей.
Позже мужчина сообщил, что в салоне есть раненый.
Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования Максима Плохого, который захватил автобус в Луцке. Глава государства на своей странице в Facebook опубликовал видео фильма, как того хотел преступник.
Около 21:40 из захваченного террористом автобуса в Луцке выпустили заложников. Перед этим к нему подъехал бронетранспортер, в салон вошли медики и спецназовцы.