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3 ноября • обновлено в 00:02
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Известный ведущий побывал в шкуре Трампа. Видео

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Известный украинский ведущий Питер Залмаев почти в прямом смысле побывал в "шкуре" президента США Дональда Трампа.

В частности, это произошло до эфира программы The week на телеканале "Прямий" с его коллегой Тарасом Березовцем (чтобы посмотреть забавный ролик, проскролльте до конца страницы).

Залмаев побывал в "шкуре" Трампа

Залмаев побывал в "шкуре" Трампа

Залмаева засунули внутрь полиэтеленового желтого костюма надувного Трампа. Судя по реакции, внутри была настоящая парилка. Украинцу пришлось со всеми позировать в студии, держа игрушечный нож, после чего он взмолился, чтобы с него сняли эту "теплицу".

Питер Залмаев побывал в "шкуре" Трампа

Питер Залмаев побывал в "шкуре" Трампа

Кадр из видео

"Все, вытаскивайте меня. Я сейчас просто упарюсь! О, у меня потекла вся тушь. Это очень мучительно!" – признался Залмаев.

Питер Залмаев попросил снять с него костюм Трампа

Питер Залмаев попросил снять с него костюм Трампа

Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США украинских дипломатов не пустили на встречу экс-секретаря СНБО Александра Данилюка и помощника главы Украины Андрея Ермака с представителями Белого дома.

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Персоны
Дональд Трамп Питер Залмаев Тарас Березовец
Место
Украина
Тег
курьез
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