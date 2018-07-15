Заливают суп через нос: Роговцева рассказала о мучениях Сенцова

Украинского режиссера Олега Сенцова кормят в российской тюрьме супом через нос.

Об этом заявила Герой Украины, знаменитая актриса Ада Роговцева на встрече с журналистами на 9-ом Одесском кинофестивале, который открылся 13 июля. Об этом сообщает "Сегодня".

"Это ужасно. Вам даже приставить сложно! Если вы глотали когда-нибудь трубку, чтобы проверить гастрит, может, и поймете. Но даже это – игрушки. Ведь когда начинают через нос заливать суп. Если подобную процедуру делать в больнице, там еще как-то перетрут, чтобы было менее противно, а в тюрьме, кто будет утруждаться. Это страшные пытки! Они его мучают, впихивая еду со всех сторон", – сказала Ада Роговцева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роговцева также рассказала, как встретилась 10 лет назад в президентом РФ Владимиром Путиным, и что ему тогда ответила.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к российским властям освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

18 июня в России объявили о возможном обмене украинца. Но уже на следующий день стало известно, что РФ сорвала договоренности по политзаключенным.13 июля украинцу исполнилось 42 года, 4 из которых он провел в плену российских оккупантов.