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Заливают суп через нос: Роговцева рассказала о мучениях Сенцова

2.1тЧитать новость на украинском

Украинского режиссера Олега Сенцова кормят в российской тюрьме супом через нос.

Об этом заявила Герой Украины, знаменитая актриса Ада Роговцева на встрече с журналистами на 9-ом Одесском кинофестивале, который открылся 13 июля. Об этом сообщает "Сегодня".

"Это ужасно. Вам даже приставить сложно! Если вы глотали когда-нибудь трубку, чтобы проверить гастрит, может, и поймете. Но даже это – игрушки. Ведь когда начинают через нос заливать суп. Если подобную процедуру делать в больнице, там еще как-то перетрут, чтобы было менее противно, а в тюрьме, кто будет утруждаться. Это страшные пытки! Они его мучают, впихивая еду со всех сторон", – сказала Ада Роговцева.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Роговцева также рассказала, как встретилась 10 лет назад в президентом РФ Владимиром Путиным, и что ему тогда ответила.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием к российским властям освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он согласился на поддерживающую терапию.

18 июня в России объявили о возможном обмене украинца. Но уже на следующий день стало известно, что РФ сорвала договоренности по политзаключенным.13 июля украинцу исполнилось 42 года, 4 из которых он провел в плену российских оккупантов.

Читайте все новости по теме "Дело Олега Сенцова" на Обозревателе.

Тема
Дело Олега Сенцова
Персоны
Ада РоговцеваОлег Сенцов
Место
Украина
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Русский Солдат
Русский Солдат
Скажите этой дуре, что сало через нос не пролазит, его сенцов жрет через рот.
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