Залило за полчаса: еще один город в Украине ушел под воду

Город Бердичев в Житомирской области утром 18 августа накрыл мощный ливень. Чуть более, чем за полчаса, на его улицах скопилось около 30 см воды (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
"Потоп" начался в 7:11 утра, рассказал местный житель Александр Колесников, который прислал фото и видео последствий непогоды в редакцию "Житомир.info".
"Бердичев, 7:11 утра, улица Житомирская, напротив АТБ", — подписал он ролик. Также мужчина уточнил, что проливной дождь в городе начался весьма внезапно.
"За 40 минут почти вся дорога вместе с остановкой возле базара была покрыта водой около 30 см", — отметил очевидец.
"Житомир.info"
Ливень в Бердичеве
"Житомир.info"
Ливень в Бердичеве
"Житомир.info"
Ливень в Бердичеве
"Житомир.info"
Ливень в Бердичеве
"Житомир.info"
Ливень в Бердичеве
Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 17 августа мощный ливень буквально затопил город Рахов на Закарпатье. Перед этим стихия залила Львов.