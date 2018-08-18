Залило за полчаса: еще один город в Украине ушел под воду

Город Бердичев в Житомирской области утром 18 августа накрыл мощный ливень. Чуть более, чем за полчаса, на его улицах скопилось около 30 см воды (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Потоп" начался в 7:11 утра, рассказал местный житель Александр Колесников, который прислал фото и видео последствий непогоды в редакцию "Житомир.info".

"Бердичев, 7:11 утра, улица Житомирская, напротив АТБ", — подписал он ролик. Также мужчина уточнил, что проливной дождь в городе начался весьма внезапно.

"За 40 минут почти вся дорога вместе с остановкой возле базара была покрыта водой около 30 см", — отметил очевидец.

"Житомир.info" Ливень в Бердичеве

"Житомир.info" Ливень в Бердичеве

"Житомир.info" Ливень в Бердичеве

"Житомир.info" Ливень в Бердичеве

"Житомир.info" Ливень в Бердичеве

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 17 августа мощный ливень буквально затопил город Рахов на Закарпатье. Перед этим стихия залила Львов.