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8 ноября • обновлено в 11:42
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Залез в стиралку: на Харьковщине случилось жуткое ЧП с ребенком

1.6т Читать материал на украинском

В городе Мерефа Харьковской области спасатели освободили ребенка, который застрял в барабане стиральной машины и не мог выбраться.

Как сообщила ГСЧС в Facebook, чрезвычайное происшествие произошло в четверг, 7 ноября. На место прибыли спасатели (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В первую очередь они успокоили мальчика, который был очень напуган и его маму. И немедленно приступили к операции по спасению.

На Харьковщине случилось жуткое ЧП с ребенком

На Харьковщине случилось жуткое ЧП с ребенком

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Благодаря оперативным и взвешенным действиям спасателей, ребенок был осторожно изъят из стиральной машины", - говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели призвали родителей внимательно следить за детьми, чтобы они не делали "квесты" из стиральной машины.

На Харьковщине случилось жуткое ЧП с ребенком

На Харьковщине случилось жуткое ЧП с ребенком

ГСЧС

На Харьковщине случилось жуткое ЧП с ребенком

На Харьковщине случилось жуткое ЧП с ребенком

ГСЧС

Как писал OBOZREVATEL, на курорте в Турции произошло жуткое ЧП с 12-летней девочкой - руку ребенка засосало в трубу бассейна.

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Место
Украина Харьков
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