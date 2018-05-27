Зальет солнце: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 27 мая, на всей территории Украины ожидается солнечная погода, осадки - только в западных областях.

Температура поднимется от +22 до +25 градусов, передает Укргидрометцентр.

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях дожди и грозы, в Волынской и Ровенской солнечно.

Воздух в западном регионе страны прогреется до +25 градусов.

На севере, востоке и в центре страны ясно, без осадков, температура воздуха от +21 до +23 градусов.

В южных областях также ясная солнечная погода, воздух прогреется до +25 градусов. В Крыму возможны дожди и грозы, температура - до +24 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни мая в Украине ожидается повышение температуры воздуха.