Зальет солнце: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В воскресенье, 27 мая, на всей территории Украины ожидается солнечная погода, осадки - только в западных областях.
Температура поднимется от +22 до +25 градусов, передает Укргидрометцентр.
В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях дожди и грозы, в Волынской и Ровенской солнечно.
Воздух в западном регионе страны прогреется до +25 градусов.
На севере, востоке и в центре страны ясно, без осадков, температура воздуха от +21 до +23 градусов.
В южных областях также ясная солнечная погода, воздух прогреется до +25 градусов. В Крыму возможны дожди и грозы, температура - до +24 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни мая в Украине ожидается повышение температуры воздуха.
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