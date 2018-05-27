УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Зальет солнце: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

20.8тЧитать новость на украинском

В воскресенье, 27 мая, на всей территории Украины ожидается солнечная погода, осадки - только в западных областях.

Температура поднимется от +22 до +25 градусов, передает Укргидрометцентр.

В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях дожди и грозы, в Волынской и Ровенской солнечно.

Новости
Опять похолодает: появился прогноз погоды в Украине на выходные

Воздух в западном регионе страны прогреется до +25 градусов.

На севере, востоке и в центре страны ясно, без осадков, температура воздуха от +21 до +23 градусов.

В южных областях также ясная солнечная погода, воздух прогреется до +25 градусов. В Крыму возможны дожди и грозы, температура - до +24 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни мая в Украине ожидается повышение температуры воздуха.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
8
Смешно
11
Интересно
5
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги