Зальет полстраны: синоптики предупредили украинцев о резком ухудшении погоды

В Украине в пятницу, 5 июля, ожидается сухая погода в восточной части и грозовые дожди в западной.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, средняя дневная температура воздуха будет относительно невысокой – от +23 до +25 градусов.

Самый теплый прогноз синоптики дали для юга, где столбик термометра покажет от +26 до +28 (+29 в Запорожской области) градусов.

Иллюстрация Alibabuy.com

Наиболее низкой температура днем будет в Черниговской и Сумской областях – от +21 до +23 градусов.

Дожди с грозами пройдут в западном регионе, а также в Киевской, Одесской и Николаевской областях.

Просто дожди прогнозируют для Винниччины, Кировоградщины и Черкасчины. На остальной территории – солнечно.

При этом пресс-служба ГосЧС предупреждает, что 4-7 июля в стране будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

"Только 4-6 июля в большинстве районов Волынской, Киевской, Черниговской, 4 июля и Житомирской областей высокая (4 класса) пожарная опасность", – сказано в сообщении.

В Киеве 4-7 июля ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность.

По Киевской области: 4-6 июля высокая (4 класса), а 7-го – чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, согласно данным народного синоптика Леонида Горбаня, июль в 2019 году будет не только жарким, но еще и дождливым. В августе жаркая температура немного спадет.

Укргидрометцентр ранее обещал, что средняя месячная температура в июле-2019 предполагается от 20 до 24,5 градусов тепла, в горных районах 16-17, что на 1,1-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

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