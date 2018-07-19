Зальет и припечет: синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели

Практически на всей территории Украины до конца текущей недели ожидаются сильные дожди и грозы. Так, до воскресенья, 22 июля, солнечная и ясная погода будет только в южных областях.

По данным Укргидрометцентра, 20 июля осадки будут во всех без исключения регионах страны. В западных областях максимальная дневная температура составит 25-26 градусов тепла, а минимальная ночная ― +15-17.

Север и центр Украины ожидает 26-27 тепла днем и от 15 до 18 ночью. Холоднее всего будет на юго-востоке: там максимальная температура днем составит всего 21 градус тепла.

21 июля южные области Украины смогут наслаждаться сухой и солнечной погодой. В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях и в Крыму будет жарко и без осадков. Температура воздуха достигнет 32 градусов тепла.

На востоке страны, не смотря на дожди и грозы, тоже ожидается возвращение летней жары. Дневная температура составит от 29 до 32 градусов.

На север и в центре воздух будет незначительно прохладнее ― около 28 градусов днем и 18-19 ночью.

Западную Украину ожидает 25-28 градусов днем и 15-17 ночью.

В воскресенье, 22 июля, сухой погодой сможет похвастаться уже больше регионов. Дожди и грозы ожидаются только в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, а также на Львовщине, Ивано-Франковщине и в Черновцах.

Температура воздуха преимущественно составит 27-28 градусов, и только на востоке и юге достигнет 32.

Как писал OBOZREVATEL, в ближайшие дни в нашей стране пройдут осадки, а похолодание не предвидится.