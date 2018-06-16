Зальет и нагрянет жара: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украине на выходных, 16-17 июня, будет жарко. При этом местами опять пройдут дожди с грозами.

В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +32, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 16 июня, дожди с грозами ожидаются в центре, на севере и местами на юге страны. В то же время ожидается жаркая погода. В южных областях прогнозируют до +32 градусов, в Одесской области ожидается дождь с грозой. На остальной территории страны будет на 3-5 градуса меньше. Минимальная температура - не выше +25 градусов - на Закарпатье.

На воскресенье, 17 июня, половину территории страны накроют дожди с грозами, дневная температура существенно не изменится. На Западе, в центре и на севере и юге ожидаются грозовые дожди. Максимальная температура днем +32 градусов - на юге, на остальной территории - в среднем +27 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с июня по август во всех областях Украины ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.