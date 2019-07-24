Зальет дождями! Украинцев предупредили об ухудшении погоды

В среду, 24 июля, в Украине на большинство территорий пройдут грозовые дожди.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, восточные регионы накроют ливни с грозами. Ночная температура воздуха составит +15 +18 градусов, днем ожидается +24 +28 градусов.

Сильные дожди также прогнозируются и на севере страны. Днем ожидается +23 +25 градусов, а ночью температура воздуха опустится до +12 +14.

Западные области тоже попадут под циклон. Волынскую, Ровенскую, Львовскую и Тернопольскую область накроют дожди. В остальной части запада будет сухо. Ночная температура воздуха составит +13 +15 градусов, днем температура поднимется до +23 +25 градусов.

На юге Украины будет без осадков, солнечно. Ночью в регионе +16 +18 градусов, днем температура воздуха составит +26 +28 градусов.

Центральные области местами зальют дожди. Днем будет 23-26 с отметкой плюс, ночью похолодает до +13+15.

В Киеве 24 июля ожидаются дожди. Температура ночью +14 +16 градусов, днем потеплеет до +22 +24 градусов.

Погода в Украине на 24 июля Укргидрометцентр

Погода в Киеве на 24 июля Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко в сообщила, что дождливая погода будет практически во всех областях, кроме юга.

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