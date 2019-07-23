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Зальет дождями: украинцев предупредили о непогоде

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В среду, 24 июля, на территории Украины ожидаются дожди с грозами, местами пройдут ливни и шквалы.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, дождливая погода будет практически во всех областях, кроме юга.

Температура воздуха в среду составит +23 +26 градусов, на юге и востоке, а также в Днепре прогнозируется +26 +30 градусов.

Зальет дождями: украинцев предупредили о непогоде
Зальет дождями: украинцев предупредили о непогоде
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В Киеве 24 июля кратковременный дождь и гроза. Ночью в столице +13 +16 градусов, днем предполагается +22 +25 градусов.

По словам Диденко, ближайшее потепление придет в выходные дни, а в понедельник, 29 июля, снова ощутимо похолодает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первой половине недели в большинстве регионов Украины ожидается дождливая погода.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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