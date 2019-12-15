Зальет дождями: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украине в воскресенье, 15 декабря, ожидается пасмурная и дождливая погода. При этом температура воздуха достигнет на юге страны +11 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. На западе страны в этот день ожидается до +8 градусов, пройдет небольшой дождь.

В центре Украины температура достигнет +7 градусов, на востоке ожидается до +7 также. В южных регионах будет до +11, небольшой дождь.

В Киеве в воскресенье +5…+7 градусов, небольшой дождь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики сообщили, что зима в 2020 году будет мягкой, теплой и малоснежной в Европе и США.

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