Зальет дождями: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украину во вторник, 24 апреля, придут осадки и немного похолодает.
Сухая погода сохранится лишь на западе Украины и на территории Крыма. В остальных областях пройдет небольшой дождь, передает Укргидрометцентр.
Температура на западе днем по сравнению с понедельником немного опустится - термометр покажет от 16 до 19 градусов выше нуля.
В других регионах осадки практически не повлияют на температуру: в центре и на востоке от 11 до 18, на юге от 18 до 20 градусов тепла.
Как сообщал "Обозреватель", с 28 апреля по 1 мая в Украине ожидается теплая погода с кратковременными дождями.
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