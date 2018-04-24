Зальет дождями: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украину во вторник, 24 апреля, придут осадки и немного похолодает.

Сухая погода сохранится лишь на западе Украины и на территории Крыма. В остальных областях пройдет небольшой дождь, передает Укргидрометцентр.

Температура на западе днем по сравнению с понедельником немного опустится - термометр покажет от 16 до 19 градусов выше нуля.

В других регионах осадки практически не повлияют на температуру: в центре и на востоке от 11 до 18, на юге от 18 до 20 градусов тепла.

Как сообщал "Обозреватель", с 28 апреля по 1 мая в Украине ожидается теплая погода с кратковременными дождями.