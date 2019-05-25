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Зальет дождями: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

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В Украине в субботу, 25 мая, существенно испортится погода. Почти во всех регионах прогнозируются сильные осадки.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, ночью местами, днем повсеместно ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 19-24°, на юге до 26°.

Новости
Грозы, ливни, шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Погода в Укране

Погода в Укране

"24"

В Киеве – кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 21-23°.

Зальет дождями: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что на территории Украины в выходные дни, 25-26 мая, ожидается теплая и дождливая погода.

"Дожди с грозами остаются приоритетными. Во время гроз возможны шквалы и град", — отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Украины до конца мая повсеместно прогнозируются кратковременные дожди и грозы. 26 мая на Левобережье и Прикарпатье, 27 мая в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются ливни.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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