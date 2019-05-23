Зальет дождями: синоптики пообещали ухудшение погоды в Украине

Украину в четверг, 23 мая, зальет дождями. Ожидаются значительные осадки, которые будет сопровождать сильный ветер.

Так, погоду с кратковременными дождями будет определять теплая, влажная воздушная масса и поле пониженного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

На всей территории, кроме большинства южных областей, прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье – незначительные дожди, на Левобережье кое-где град и шквалы 15-20 м/с. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине rbc.ua

Температура ночью 10-15°; днем 21-26°, на юге до 28°, в западных областях 17-22°.

В Киеве 23 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в четверг, 23 мая, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные грозовые дожди

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