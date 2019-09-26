Зальет дождями: синоптики пообещали резкую смену погоды в Украине

В четверг, 26 сентября, погоду в большинстве областей Украины будет определять прохладная и влажная воздушная масса с запада.

При этом на востоке страны сохранится сухая, ночью холодная погода, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской, днем и в Кировоградской, Полтавской областях ожидается дождь, на остальной территории – без осадков. Ветер юго-восточный, на западе северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Украине Comments.ua

Температура ночью 6-11° тепла, в западных и Одесской областях местами 12-15°, на Левобережье 1-5°, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3 °тепла; днем 12-17°, на западе, юге страны и Днепропетровской области 18-21°, на высокогорье Карпат 10-11° тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем дождь; температура ночью 8-10°, днем 12-14° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в четверг, 26 сентября, на территории Украины ожидается дождливая погода, заморозки отступают.

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