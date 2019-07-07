Зальет дождями: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине

В понедельник, 8 июля, в некоторых регионах Украины прогнозируются сильные дожди с грозами.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра. Основные осадки выпадут в центральных, южных и Харьковской областях.

В большинстве западных и северных областей будет без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5−10 м/с.

Температура воздуха ночью в западных и северных областях 10-15 выше ноля, на остальной территории 14−19 с отметкой плюс. Днем в среднем ожидается +20+25, на юге и востоке местами до +29.

В Киеве ночью пройдет кратковременный дождь, днем будет сухо. Температура воздуха днем будет +22+24, ночью похолодает до +15+17.

Во вторник, 9 июля, в Украине также продолжатся дожди. Ливни по прогнозу пройдут на Западной Украине и частично в Одесской области.

При этом температура воздуха в среднем станет еще ниже: днем всего 19-21 градус тепла, ночью 12-14.

В Киеве будет пасмурно, но без осадков. Температура днем +20+22, ночью +13+15.

Погода в Украине Укргидрометцентр

Погода в Украине Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, на праздник Ивана Купала, 7 июля, в Украине существенно ухудшатся погодные условия.

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