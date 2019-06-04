Зальет дождями: синоптики дали мокрый прогноз по Украине

В Украине во вторник, 4 июня, ожидают неустойчивую погоду с кратковременными дождями.
В большинстве областей ее будет определять атмосферный фронт и теплая воздушная масса (с более низкой температурой на западе), сообщает Укргидрометцентр.
Прогнозируются кратковременные дожди, грозы, лишь ночью в северных и большинстве западных областей – без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем в центральных и южных областях местами шквалы 15-20 м/с.
Погода в Украине
"Корреспондент"
Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, в западных областях 21-26°.
В Киеве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшую неделю ожидаются интенсивные дожди, которые будут сопровождаться жаркой погодой.
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