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Зальет дождями: синоптики дали мокрый прогноз по Украине

1.3тЧитать материал на украинском

В Украине во вторник, 4 июня, ожидают неустойчивую погоду с кратковременными дождями.

В большинстве областей ее будет определять атмосферный фронт и теплая воздушная масса (с более низкой температурой на западе), сообщает Укргидрометцентр.

Прогнозируются кратковременные дожди, грозы, лишь ночью в северных и большинстве западных областей – без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем в центральных и южных областях местами шквалы 15-20 м/с.

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Погода в Украине

Погода в Украине

"Корреспондент"

Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, в западных областях 21-26°.

В Киеве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

Зальет дождями: синоптики дали мокрый прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшую неделю ожидаются интенсивные дожди, которые будут сопровождаться жаркой погодой.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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