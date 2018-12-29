Зальет дождями: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В Украине 30 декабря будет преобладать влажная погода, ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем 0… -3 градуса.

На Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Черниговщине ночью -10-14 градусов, днем 30 декабря -4-8 градусов.

В западных областях и на юге Украины ночью от 3 мороза до 3 градусов тепла, днем 0 + 5 градусов.

В Киеве 30 декабря будет снова сыро, периодический небольшой снег и мокрый снег. Ближайшей ночью в столице -2-4 градуса, днем в воскресенье 0-2 градуса мороза.

Также Диденко напомнила, что в новогоднюю ночь температура воздуха в Украине составит -1-7 градусов, на Западе местами около нуля, на Харьковщине, Сумщине, Луганщине, Черниговщине будет холоднее, -9-14 градусов.

Небольшой снег наиболее вероятен в западных, северных и центральных областях. На юге и востоке ночью 1 января без существенных осадков.

2 января в Украине осадки увеличатся, ветер усилится до штормового.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая волна похолодания в Украинепродлиться до первых дней января 2019 года.

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