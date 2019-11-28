Зальет дождями: синоптик уточнила прогноз погоды на пятницу в Украине

В Украине в пятницу, 29 ноября, ожидается дождливая погода. При этом температура воздуха незначительно повысится.

Теплее всего будет на юге и западе – до +7…+12 градусов. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В других регионах максимальная температура воздуха составит +4…+8 градусов. Дожди в пятницу будут идти более интенсивно в западных областях, днем ​​они будут передвигаться восточнее.

"Завтра в дневные часы интенсивные дожди пройдут вдоль полосы Сумщина-Харьковщина-Полтавщина-Черкасская-Днепропетровщина-Кропивницкий и районы до Николаевской, Херсонской областей и Крыма", – уточнила Диденко.

В Киеве 29 ноября погода будет влажной, ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня достигнет +5 градусов.

"1-2 декабря придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет", – отметила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупредили о переменчивой погоде в Украине.

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