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Зальет дождями: синоптик предупредила о похолодании в Украине

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Во вторник, 19 марта, в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди, а также снизит температуру воздуха в западных и северных областях.

Как написала синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, осадки прогнозируются вдоль полосы Винниччина-Киевщина-Житомирщина-Черниговщина.

На востоке, юге и во многих центральных областях температура воздуха составит +9 +14 градусов.

Зальет дождями: синоптик предупредила о похолодании в Украине

В Киеве 19 марта ожидается похолодание до + 8 + 10 градусов и дождь.

"К концу недели в столице сегодняшних роскошных градусов не будет. Неудивительно, ведь это практически апрельские значения температуры воздуха", - отметила Диденко.

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По данным Укргидрометцентра, ветер южный, в западных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на крайнем западе страны и на юге Одесской области до 6° тепла; днем на Левобережье и в большинстве западных областей 9-14° тепла, на остальной территории 12-17°.

Зальет дождями: синоптик предупредила о похолодании в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украину придут две волны похолодания с ночными морозами, а устойчивого потепления следует ожидать лишь после 25 марта.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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