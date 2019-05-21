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Зальет дождями с грозами: синоптик предупредила о непогоде в Украине

26.2тЧитать материал на украинском

В среду, 22 мая, циклон Axel определит погоду в Украине, его атмосферные фронты будут способствовать дождям в большинстве областей.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, только восток удержится от осадков, преимущественно Луганская область.

"В среду практически повсеместно — дожди, грозы, местами возможны кратковременные сильные ливни, во время гроз вероятные шквалы и град", — отметила она.

Зальет дождями с грозами: синоптик предупредила о непогоде в Украине
Зальет дождями с грозами: синоптик предупредила о непогоде в Украине

Температура воздуха ожидается комфортной + 19... + 23 градуса. На юге местами до +25, на западе +16... +21 градус.

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В Киеве 22 мая утром еще будет солнечно, а днем в столице ожидается дождь и гроза. Температура воздуха предполагается около 20 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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