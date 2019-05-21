Зальет дождями с грозами: синоптик предупредила о непогоде в Украине

В среду, 22 мая, циклон Axel определит погоду в Украине, его атмосферные фронты будут способствовать дождям в большинстве областей.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, только восток удержится от осадков, преимущественно Луганская область.
"В среду практически повсеместно — дожди, грозы, местами возможны кратковременные сильные ливни, во время гроз вероятные шквалы и град", — отметила она.
Температура воздуха ожидается комфортной + 19... + 23 градуса. На юге местами до +25, на западе +16... +21 градус.
В Киеве 22 мая утром еще будет солнечно, а днем в столице ожидается дождь и гроза. Температура воздуха предполагается около 20 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее синоптик дал прогноз на лето-2019 и рассказал, когда наступит аномально жаркая погода.
По данным метеорологов, из-за смены климата в Украине лето 2019 года будет на месяц короче.
Также народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год по месяцам.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.