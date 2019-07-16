Зальет дождями: появился пасмурный прогноз по Украине

Во вторник, 16 июля, на всей территории Украины синоптики ожидают пасмурную погоду.
В Укргидрометцентре прогнозируют ночью без осадков, днем в большинстве областей грозовые дожди, в Приазовье и в восточной части в течение суток значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 10-15°, на побережье морей до 18°; днем 20-25°, в южных областях до 28°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.
Дожди в Украине
"Прямий"
В Киеве 16 июля ожидается ночью без осадков, днем местами грозовые дожди. Температура воздуха ночью 13-15°, днем 22-24°.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вазира Мартазинова спрогнозировала, что прохладная и дождевая погода на территории Украины продержится до 20-х чисел июля, а август будет солнечным и очень жарким.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.