Зальет дождями и прогреет до +25: в Украину идет переменчивая погода

В Украине в пятницу, 15 мая, ожидается переменчивая погода. В некоторых регионах будет солнечно и без осадков, а местами будут идти дожди.

В то же время температура воздуха поднимется до +25. Такой прогноз на последний день рабочей недели дает Укргидрометцентр:

в центральных и восточных регионах будет сухо;

на западе и юге пройдут дожди;

в общем сохранится облачная с прояснениями погода.

По данным синоптиков, в Киеве 15 мая будет без осадков, днем столбики термометров покажут +14... +16 градусов.

В Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях также ожидается сухая погода. Несмотря на утреннюю прохладу, днем температура поднимется до +15... +18.

А вот в большинстве южных областей 15 мая погодные условия будут неоднозначными. Так, в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях пройдет небольшой дождь. Правда, воздух прогреется до +20... +22.

Днем дожди ожидаются также на западе страны. Там столбики термометров покажут до +12... +15 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Синоптик Леонид Горбань отметил, что дожди, которые на днях накрыли чуть ли не всю Украину, вызвав незначительное похолодание, продлятся до 15 мая, а затем снова продолжатся через несколько дней.

А вот синоптик Наталья Диденко утверждает, что погода в Украине 15 мая, будет сухой почти по всей территории. Температура днем будет достигать +13... +17 градусов.

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