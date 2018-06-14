Зальет дождями и попарит: прогноз погоды до конца недели

В ближайшие дни Западные области, а особенно на Закарпатье и Прикарпатье, будет заливать дождями, в то время, как на юге и востоке Украины будет жарко.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометеоцентра.

При этом в пятницу, 15 июня, в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В целом же в западных, северных, Харьковской, местами в центральных областях ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Ночью на крайнем западе страны местами сильные дожди.

Температура ночью 13-18°С. Днем 22-27°С, в южных, восточных областях и в Днепропетровской области местами 30-34°С, на высокогорье Карпат 14-19°С.

В Киеве также пройдет кратковременный дождь. Температура ночью 16-18°С, днем 24-26°С.

В суббота-воскресенье, 16-17 июня, в Украине сохранится переменная облачность. 16 июня в северных, днем и в центральных и Одесской областях, 17 июня на Правобережье местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 13-18°С, на побережье морей до 22°С. Днем 24-29°С, в южных, 16 июня и в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях 29-34°С. В Карпатах ночью 7-12°, днем 12-17°С.

В Киеве местами пройдет кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 15-17°С, днем 25-27°С.

Напомним, ранее синоптик предупредила о резком ухудшении погоды в Украине.