Зальет дождями и похолодает: синоптики уточнили прогноз погоды

В воскресенье, 1 июля, Украину полностью накроют дожди и грозы.

Температура воздуха практически везде опустится на 2-3 градуса, при этом холоднее всего будет во Львовской, Волынской, Ривненской, Тернопольской областях – днем от 13 до 15 градусов тепла, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 2 июля, сухо будет на востоке, юге и в центре. На остальной территории Украины - дожди. Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и в воскресенье.

3 июля, во вторник, на западе Украины немного потеплеет – до 18-20 градусов днем; то же самое и в северных и центральных областях, днем там около 19-21 градуса выше нуля. Теплее всего будет на юге и на востоке, до +27.

В среду, 4 июля, дожди отступят. При этом будет достаточно тепло. Средняя температура воздуха по Украине 24-27 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в июле 2018 года будет преимущественно теплой и сухой.