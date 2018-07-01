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Зальет дождями и похолодает: синоптики уточнили прогноз погоды

10.8тЧитать новость на украинском

В воскресенье, 1 июля, Украину полностью накроют дожди и грозы.

Температура воздуха практически везде опустится на 2-3 градуса, при этом холоднее всего будет во Львовской, Волынской, Ривненской, Тернопольской областях – днем от 13 до 15 градусов тепла, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 2 июля, сухо будет на востоке, юге и в центре. На остальной территории Украины - дожди. Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и в воскресенье.

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Идет похолодание: появился прогноз погоды в Украине на начало июля

3 июля, во вторник, на западе Украины немного потеплеет – до 18-20 градусов днем; то же самое и в северных и центральных областях, днем там около 19-21 градуса выше нуля. Теплее всего будет на юге и на востоке, до +27.

В среду, 4 июля, дожди отступят. При этом будет достаточно тепло. Средняя температура воздуха по Украине 24-27 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в июле 2018 года будет преимущественно теплой и сухой.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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