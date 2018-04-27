Зальет дождями и похолодает: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украине в пятницу, 27 апреля, ожидается похолодание и дожди почти по всей территории страны.

Только днем в западных областях будет сухо, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью +8°+13°, в западных областях +2°+7°, днем +14°+19°. В южных и восточных областях ночью без осадков, утром, днем местами кратковременные дожди с грозами. Температура ночью +11°, днем +20°+25°.

В Киеве 27 апреля пройдет дождь, температура ночью +11°+13°, днем +16°+18°.

Как сообщал "Обозреватель", в пятницу, 27 апреля, весенние грозы переместятся на запад Украины и полностью накроют его.