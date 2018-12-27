Залепит снегом и зальет дождями: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

В Украину 28 декабря с северо-запада Европы придет циклон Uta, который принесет дожди и мокрый снег.

"Лишь крайний восток Украины ограничится просто плотной облачностью", — сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Дожди — потому температура воздуха в течение дня составит 0… +5 градусов. Разве что в восточных областях 0… -3 градуса. А ночью на Востоке даже -3… -7 градусов. Мокрый снег организует налипание мокрого снега, поэтому всем путешественникам — особое внимание на дорогах!" — добавила Диденко.

По ее словам, при прохождении фронтов будет усиливаться ветер, особенно в районе Приазовья. Осадки ожидаются умеренные или небольшие. Сильных снегопадов пока не прогнозируется.

По словам синоптика, в Киеве 28 декабря ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться около нуля.

"Температура воздуха с 27 декабря до 1 января распределится следующим образом. Столбики термометров в ночные часы составят -1... -8 градусов, на северо-востоке – до -10 градусов, на юге - около нуля. Днем температура воздуха ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на Харьковщине и Сумщине -2... -6 градусов. На западе Украины днем предполагается 0... +2 градуса . В Карпатах -0... -3 градуса мороза. В южной части максимальная температура воздуха составит +1... +5 градусов", — добавила Диденко.

Тем временем на курортах Египта по-прежнему будет тепло. В Шарм-эль-Шейхе в ближайшие дни ожидается до +21 градуса, в Хургаде — до +22.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 27 декабря. Будет идти снег с дождем, а порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Напомним, что в Европе в предновогоднюю неделю сохраняется теплая и влажная погода. В частности, в Италии и Испании — до +13 градусов, осадков не ожидается. 7-8 января облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Только в Испании температура упадет до +5... +8 градусов.