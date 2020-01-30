Залепит мокрым снегом: синоптики дали неутешительный прогноз по Украине

В Украине в среду, 30 января погода будет дождливой и пасмурной, но относительно теплой.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, на протяжении ближайших двух дней ожидается осложнение погодных условий по всей территории страны.

На востоке возможен небольшой снег. Ночью от 0 до +2 градусов, днем от +1 до +5 градусов. В южных областях сухо, без осадков. Ночью от 0 до +3 градусов, днем потеплеет до +5 +8 градусов.

Мокрый снег в Украине Иллюстрация

На севере страны – сильный мокрый снег. Синоптики предупреждают об ухудшении ситуации на дорогах. Ночью от 0 до +2 градусов. Днем до +4 градусов. В западных и центральных областях будет идти небольшой мокрый снег. Ночью от 0 до +2 градусов, днем от +2 до +4 градусов.

В Киеве 30 января пройдет мокрый снег. Ночью от -1 до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +1 +3 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам экологов, зима без снега в Украине может не только привести к сокращению урожая, но и ударить по всей пищевой цепочке, ведь в природе все взаимосвязано.

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