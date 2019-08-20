Залечат до смерти? Блогер рассказал о возможных экспериментах над террористами "ДНР"

Пятеро молодых интернов, которых Россия 17 августа прислала в "ДНР" лечить террористов, страдающих на психические расстройства, скорее всего "будут проводить над ними эксперименты".

Такое предположение в блоге на OBOZREVATEL высказал донецкий блогер Денис Черкасов. По его мнению, из-за неопытности российских медиков, вырастет смертность среди наемников, тем более, что "во время войны списать их не составит проблемы".

Наемники "ДНР" Политека

"Из-за злоупотребления бадяжного алкоголя и нервных срывов среди террористов распространены инсульты, эпилепсия, абсцессы, заболевания кожи. По просьбе Пушилина (глава "ДНР" Денис Пушилин. - ред), русские смотрящие прислали в Дебальцево пятерых интернов. Вряд ли они смогут хорошо лечит, скорее всего, приехали для прохождения медицинской практики на людях. Во время войны списать наемников вообще не составит проблем. "ДНР" все "самое лучшее", – иронично подчеркнул блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированной террористами "ДНР" Макеевке открыли памятник "жертвам вооруженной агрессии Украины 2014 года".

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