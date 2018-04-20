Когда собаке нечего делать, она либо вылизывает себе разные места, либо красит будку. Не строит (строят другие), а именно красит. Вы никогда не видели собачек с ведром краски и кисточкой? Да просто они все были при деле или ставили гигиену превыше бытовой эстетики. Казалось бы – при чем здесь Кремль и его пропаганда? Очень даже при чем. Когда Москва ничего не может поделать с реальностью и по факту оказывается по самые ушки в дерьме, любимое решение – задорно пускать волну, нахваливая запах и вкусовые качества. Они это называют особый путь.

Новости Мир наконец осознал угрозу от Кремля

Итак, первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов заявил, что им срочно нужно снять фильм про "Новороссию". "События последних лет в Донбассе достойны того, чтобы снять о них хороший художественный фильм или сериал", уверен чиновник. Ну, почему бы и нет - жанр фантастики уже давно занял достойное место в кинематографе. Снимают же фильмы про Средиземье и Гари Поттере. Не получилось с "Новороссией", сели в лужу по полной программе, вместо хлеба и соли Левобережная Украина встретила гостей оплеухами и пинками. Наступление провалилось, сепаратисты кроме захваченного ОРДЛО вынуждены были бежать или залечь на дно. Это реальность - с ней ничего не поделать. Остается снимать кино.

Понятно, что на такую ответственную задачу поставят какого-то маститого и давно бесполезного режиссера типа Михалкова. Из казны выделят большой бюджет, потом провалят все сроки, бюджет будут дважды добавлять, потом кино с помпой выйдет на большой экран и провалится. Михалков обижено заявит, что снимал "кино не для всех", на этом все и закончится. Остались детали – определиться с жанром. И тут очень кстати будет проект антиамериканского и антисанкционного закона, с которым сейчас носятся по Госдуме. Кроме всего прочего он предлагает отказаться от соблюдения авторских прав. То есть можно не ломать голову над сюжетом, а просто содрать общую картинку у западного образца. Думаю, "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" подойдет идеально. И найдет понимание у всех сторонников "Новороссии".

Представляете, где-то в центре Москвы чиновник с идеологом снимают номер в гостинице и начинают со страшной силой экспериментировать с тяжелыми наркотиками и алкоголем. Через несколько дней их сознание погружается в пучину, они видят НАТО на своих границах, страшных украинских националистов, распятых мальчиков, плачущую корову. После эфира они слышат голоса притесняемого русскоязычного населения. Чиновник берет в казне много денег, рейсом из Аргентины дипломаты привозят 400 кг кокаина, из других стран тоже что-то привозят, и они начинают кормить наркотой депутатов, журналистов, идеологов, сотрудников АП.

Присоединяются Дугин с Затулиным, которые и без наркотиков давно потеряли реальность, но им все равно насыпают порцию. Их всех прет со страшной силой, и они идут освобождать "братьев". Плюс боярышник – их вообще не отпускает. Хороший фильм получится. Может, не очень героический, но почти документальный.