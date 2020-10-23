Закрытые города СССР: что прятали и как сложилась их судьба

На территории Советского Союза существовали города, получившие статус закрытых. Они имели схожие с другими названия, но с цифровой приставкой – Арзамас-16 или Челябинск-45. И все потому, что там обычно размещались объекты государственной важности – космической, энергетической, военной, биологической или какой-то другой сверхсекретной сферы.

Знать о существовании ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) могли только те, у кого было право доступа к гостайне. Под строжайшей секретностью там происходило все – от научных испытаний с вирусом лихорадки Эбола до рождения первой советской ядерной бомбы. В то время таких населенных пунктов было много на территории всего Союза, на сегодня же действуют около сорока из них – в России. OBOZREVATEL предлагает узнать, что именно прятали в таких городах и как жилось в них людям.

Цель возникновения закрытых городов

ЗАТО придумали вовсе не в СССР. Первый такой город появился в Великобритании еще в 1915 году, и причиной тому стало открытие на шотландской границе предприятия по производству кордита (бездымный порох).

В Союзе подобная территориальная единица образовалась в связи с началом работы над атомной бомбой. Разработки официально стартовали в феврале 1943 года и велись в секретной Лаборатории №2 Академии наук под руководством И. В. Курчатова. После трагедии в Хиросиме и Нагасаки разработчики активизировались еще больше, и коммунистические власти решили перенести производство в отдаленное от крупных городов место. Выбор пал на поселок Саров в Горьковской области (сегодня это Нижегородская обл. РФ). Так появился первый закрытый город в СССР под названием КБ-11, а позже переименован в Арзамас-16.

Закрытые города Арзамас-16 и Свердловск-45 во времена СССР

С 1950-х годов количество ЗАТО на территории Советского Союза росло в геометрической прогрессии. В них находились и филиалы НИИ санитарии Минобороны СССР, которые занимались разработкой биологического оружия, производились вакцины от самых опасных заболеваний и проводились другие опыты. Например, был Свердловск-44 (Новоуральск), где и сегодня производят высокообогащенный уран, Красноярск-26 (Железногорск) – производят плутоний и перерабатывают облученное ядерное топливо, Томск-7 (Северск) – уран и плутоний, Челябинск-70 (Снежинск), где создали знаменитую бомбу "Кузькина мать".

Как жилось людям в закрытом городе

В секретных городах жизнь была не такой, как в обычных. Таких населенных пунктов не существовало на карте, а попасть туда или выехать было достаточно сложно. На территорию пускали только при наличии разового пропуска или командировочного предписания, которые проверяли на пункте КПП. В некоторые позволяли приезжать "посторонним", но для этого нужно было получить приглашение от местного жителя, который одновременно еще и должен быть родственником, что, конечно, тоже надо бло доказать.Постоянные пропуска имели лишь лица, прописанные в закрытом городе или поселке.

При этом нумерация автобусных маршрутов, домов и учреждений в таких населенных пунктах велась не с начала, а продолжала введенную в областных, к которым "относились" ЗАТО. Население городов с охранным патрулем на въезде, за колючими проволоками и стенами, высота которых зависела от степени секретности ЗАТО, тоже было вынуждено конспирироваться, приписываясь к ближайшим облцентрам.

Закрытых городов не существовало на карте, на въездах в них стояли КПП, а постоянные пропуска туда имели только граждане, прописанные в ЗАТО

Рассказывать о месте своего проживания жители ЗАТО не могли – они даже давали расписку о неразглашении информации, нарушение этого правила могло привести к ответственности, в том числе и уголовной.

Но наряду с неудобствами были и плюсы: жизнь в ЗАТО была спокойной и размеренной, инфраструктура довольно развитой по сравнению с другими городами. За терпение и выдержку хранителям гостайн полагались определенные бонусы в виде льгот и привилегий. Для того времени это было довольно неплохо: дефицитные товары, недоступные для остальных граждан СССР, 20% надбавки к окладу независимо от сферы деятельности, процветающая социальная сфера, медицина и образование. Например, зарплаты простых учителей были выше, чем в открытом городе, не говоря уже о сотрудниках секретных предприятий (хотя устроиться туда было непросто даже уборщицей). Некоторые источники указывают, что уровень преступности в ЗАТО был практически нулевым, но это не так.

Выехать из ЗАТО было непросто, однако люди там жили богаче, чем в обычных советских городах

Что стало с ЗАТО после распада СССР

С падением "великой державы" туман секретности немного рассеялся и список закрытых городов был рассекречен. Так, некоторые объекты утратили свою ценность, а населенные пункты, где те находились, превратились в обычные. Например, как крымская Балаклава с ее заводом по ремонту подводных лодок, который стал музеем. Перечень же оставшихся, расположенных преимущественно в России, был утвержден ее специальным законом. Такие города получили отдельные названия, уже без нумерации. Многие из ЗАТО сегодня более или менее открыты для посещения, несмотря на особый режим защиты.

Согласно открытым источникам, сейчас на территории РФ расположено несколько десятков городов закрытого типа: 10 "атомных" ("Росатом"), 13 относятся Министерству обороны страны-агрессора, в ведении которого еще 32 ЗАТО с поселками. Секретные города сконцентрированы в основном в Уральском регионе, Челябинском, Красноярском крае и Подмосковье.

Общее население ЗАТО составляет более миллиона человек: отмечается, якобы почти каждый 115-й гражданин РФ сегодня проживает в закрытом городе или поселке и может открыто об этом заявлять. А гостайной остается только деятельность предприятий и военных объектов на изолированной территории.

Арзамас-16

Родина атомной бомбы – Арзамас-16 (закрытый ядерный центр Саров)

Когда США провели испытания своего атомного оружия, в СССР засуетились. Так на месте поселка Саров, который находился на границе Мордовской АССР и Горьковской области, возник закрытый город под секретным названием КБ-11, а позже Арзамас-16.

Поскольку там велись работы по созданию атомной бомбы, городок охраняли как зеницу ока: два ряда колючей проволоки, контрольно-следовая полоса, большое количество вооруженных солдат. До середины 50-х из города нельзя было выходить даже во время отпуска или болезни, исключение было лишь для командировок.

"Заточение" компенсировалось средней зарплатой в 200 рублей и изобилием на товарных прилавках. А когда население города увеличилось, меры немного смягчили: людям разрешили на специальном автобусе "путешествовать" в областной центр, а также встречаться с родственниками.

После СССР населенному пункту вернули старое название Саров, о его научных достижениях напоминают в музее – копиями оборудования и ядерного оружия, но город остается в статусе закрытого.

Загорск-6 и Загорск-7

Центры бактериологического и радиоактивного оружия – Загорск-6 и Загорск-7

Подмосковный Сергиев Посад, который сегодня у россиян ассоциируется больше с паломничеством, чем с наукой, до 1991 года назывался Загорском и включал в себя несколько маленьких закрытых городков. В Загорске-6 располагался Вирусологический центр НИИ микробиологии, а в Загорске-7 – Центральный физико-технический институт Минобороны СССР. В первом изготавливали бактериологическое оружие, а во втором – радиоактивное. Работать на загорских предприятиях могли только люди с самой безупречной биографией – не только личной, но и всех своих родственников.

В Загорске-6 было создано оружие на основе вируса натуральной оспы, который завезли в СССР туристы из Индии в 1959 году. Также здесь разработали смертельное оружие на основе южноамериканских и южноафриканских вирусов, а еще – проверяли вирус лихорадки Эбола.

В отличии от своего брата-близнеца (Загорск-7 статуса ЗАТО лишился в 2001 году) город закрыт и по сей день, в народе его зовут "шестеркой", там проживает более 6000 жителей. Но теперь в большинстве своем экс-военным и членам их семей, фактически оторванным от мира, там живется довольно несладко. Они жалуются на свой статус "заложников", дефицит продуктов, нестабильную мобильную связь и прочие обыденные проблемы, как и жители обычных городов.

Свердловск-45

Источник урана – Свердловск-45 (Лесной)

Город располагался вокруг завода, который занимался обогащением урана, где, согласно некоторым источникам, у подножия горы Шайтан трудились заключенные ГУЛАГа. Жители тех времен говорили, якобы без трагических инцидентов это не обходилось: возведение города унесло жизни нескольких десятков человек, погибших во время взрывных работ.

По товарному изобилию город уступал Арзамасу-16, зато славился своим уютом и благоустроенностью, чему завидовали в близлежащих городах. По слухам, жители секретного города даже подвергались нападениям на границе со стороны завистливых соседей. В 1960 году именно рядом со Свердловском-45 был сбит американский самолет-шпион У-2, а его пилот Пауэрс взят в плен.

Сейчас город Лесной находится под покровительством "Росатома", но уже открыт для любопытных глаз.

В городе Мирный расположен испытательный космодром Плесецк

"Город колясок" Мирный

Военный городок в Архангельской области стал закрытым только в 1966 году. Причиной послужило близкое расположение к испытательному космодрому Плесецк. Но уровень закрытости Мирного был значительно ниже, чем у других советских ЗАТО: город не был огражден колючей проволокой, а проверка документов осуществлялась только на проездных дорогах.

Мирный получил название "город колясок", из-за того, что выпускники военных академий стремились быстрее заводить в этом процветающем месте семью и детей, чтобы обосноваться надолго. Несмотря на все поблажки, Мирный и по сей день является закрытым населенным пунктом.

Челябинск-65 и радиационная авария в результате взрыва на заводе "Маяк"

Источник радиоактивных изотопов – Челябинск-65 (Озерск)

Несмотря на все привилегии, жизнь в некоторых закрытых городах была большим риском из-за близкого расположения опасных объектов. В 1957 году в Челябинске-65 (который сперва назывался Челябинск-40), секретность которого обусловлена предприятием по производству радиоактивных изотопов, произошла утечка радиоактивных отходов, поставившая под угрозу жизнь 270 тысяч человек.

На производственном объединении "Маяк", где впервые в СССР был создан плутониевый заряд для атомных бомб, взорвалась одна из емкостей, в которой хранились высокоактивные отходы. После взрыва поднялся столб дыма и пыли высотой до километра. Пыль мерцала оранжево-красным светом и оседала на зданиях и людях.

Радиационная авария на Урале поставила перед наукой и практикой целый ряд совершенно новых задач: необходимо было разработать мероприятия радиационной защиты населения. Специалисты этого предприятия проходили строжайший многоступенчатый отбор, а в случае успешного прибытия на тайный объект в течение нескольких лет не могли даже вести переписку с родными, не говоря уже о встречах.

Сегодня в Озерске проживает больше 85 тысяч человек, на его территории функционирует более 750 предприятий.

Челябинск-70 и "Царь-бомба"

Родина водородной бомбы – Челябинск-70 (Снежинск)

Сегодня на территории самого молодого закрытого города в СССР Снежинска находится российский ядерный центр – институт технической физики им. Забабахина.

В Снежинске, который сперва назывался Челябинск-70, была создана крупнейшая в мире термоядерная бомба, известная как "Кузькина мать", или "Царь-бомба". Испытания советского смертельного оружия прошли 30 октября 1961 года. "Кузькина мать" сработала на высоте 4 километров над землей, а вспышка от взрыва составила 1% от "мощности" солнца. Взрывная волна трижды обогнула земной шар.

В интернете можно найти истории, якобы в Снежинске существует подземный город или даже подземное метро.

Балаклава

Балаклава и ее суперсекретный завод по ремонту подводных лодок

Разместившаяся под крымским Севастополем Балаклава – ЗАТО, которое возникло в Союзе во время "холодной войны". Здесь был возведен подземный секретный завод, где ремонтировались дизель-электрические подводные лодки.

Выбор места не был случайным. В Балаклавскую бухту ведет узкий проход, со всех сторон окруженный высочайшими горами. Скалы стали отличным местом для воинских частей, оборонявших территорию, а узкий проход являлся препятствием для штормовых волн. С моря был виден большой холм, покрытый растительностью. Но никто даже и не подозревал, что под ним скрывается завод военного назначения, закрытый бетонной многометровой броней, которая может выдержать даже ядерный удар.

Ремонтно-техническая база такого масштаба в СССР была единственной,там размещались цеха производственного назначения, силовая станция, котельная, склады с боеприпасами, казармы и другие объекты инфраструктуры.

Балаклава не существовала ни на одной из карт. Попасть в поселение было невозможно, это строго запрещалось. Но вся ее секретность "закончилась" с развалом СССР. Подземный завод закрыли из-за нерентабельности, флот из бухты вывели, а КПП – убрали. На заводской территории был открыт музей, а сам город превратился в популярный среди туристов центр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Советском Союзе случалось много аварий и катастроф, в том числе с большими человеческими жертвами. Однако все материалы о подобных случаях, как правило, засекречивались. Распространение информации, например, о падающих самолетах, тонущих кораблях и техногенных авариях приравнивалось к разглашению государственной тайны. О таких фактах в СССР, за которыми скрывали страшные трагедии, рассказал белорусский блогер Максим Мирович.