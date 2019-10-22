Закрыты роддомы и больницы: в Лисичанске объявили чрезвычайное положение

В Лисичанске объявлено чрезвычайное положение регионального уровня из-за отсутствия водоснабжения.

Как говорится на сайте горсовета, такое решение приняла городская комиссия техногенной-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Более 100 тысяч жителей Лисичанска и близлежащих населенных пунктов пятые сутки остаются без водоснабжения. Местный водоканал задолжал 168 миллионов гривен за электроэнергию компании "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО). Главный инженер "Лисичанскводоканала" Виктор Францов отметил, что платить деньги "ЛЭО" у коммунального предприятия нет возможности.

В Лисичанске объявили чрезвычайное положение из-за отсутствия воды

В связи с чрезвычайным положением в больницах Лисичанска приостановлено плановое лечение пациентов, также приостановлена работа роддома — роды будут принимать в Северодонецке. Также был изменен график школьных каникул: они начнутся уже в среду и будут длиться до вторника, 29 октября.

Напомним, 18 октября были отключены от электроснабжения три насосные станции Лисичанскводоканала. В результате чего без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части Лисичанска, города Приволье и Новодружеск – всего около 80 тысяч жителей.

Как писал OBOZREVATEL, в августе в Луганской области сразу три города остались без водоснабжения. Местный водоканал обесточили из-за долгов по электроэнергии. В ГСЧС сообщили, что без воды остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично Лисичанск (всего около 80 тыс. абонентов).

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