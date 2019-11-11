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11 ноября • обновлено в 12:42
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Закрыты окна, выключен свет: стало известно, как живут люди в Петровске после разведения

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В селе Петровское, где 9 ноября началось разведение сил, люди живут в страхе и боятся включать свет в темное время суток.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ. В поселке нет магазина, а чтобы получить продукты, люди вместе отправляют машину за покупками.

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Всего в Петровском осталось около 20 человек. Они стараются как можно меньше выходить из дома, плотно закрывают окна и двери.

Жители Петровска рассказали, как живут после разведения

Жители Петровска рассказали, как живут после разведения

Скриншоты

Жители Петровска рассказали, как живут после разведения

Жители Петровска рассказали, как живут после разведения

Скриншоты

Жители Петровска рассказали, как живут после разведения

Жители Петровска рассказали, как живут после разведения

Скриншоты

Жители Петровска рассказали, как живут после разведения

Жители Петровска рассказали, как живут после разведения

Скриншоты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что разведение сил и средств на новых участках Донбасса из-за погодных условий в зимнее время невозможно.

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Тема
Отвод войск на Донбассе
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А до разведения они жили иначе?
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