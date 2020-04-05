Усиление карантина с многочисленными запретами и большими штрафами в Украине – это худшая реакция власти, которая могла случиться в стране в период эпидемии коронавируса.

Об этом написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает пресс-служба партии. По его словам, власть вроде ровнялалсь на западные стандарты, однако штрафы на Западе – это уже крайняя стадия.

"Вместо того, чтобы закрывать парки и ограничивать прогулки, которые укрепляют иммунитет, спортивные и детские площадки можно было бы оградить полицейскими лентами. Закрыть, запретить, штрафовать – этот совок глубоко сидит в головах власти, независимо от ее прогрессивности и новизны. Еще ссылаются на западные стандарты. Но, в отличие от цивилизованных стран, у нас с легкостью проходят этап создания условий. Штраф – крайняя стадия. Там сначала делают все, чтобы его избежать", – отметил депутат.

Владимир Арьев

Кроме этого Арьев раскритиковал власть за решение штрафовать за выход из дома без маски.

"А где ее взять? Надписи в аптеках "Вход без маски запрещено" и "Масок нет", стали примером безысходности. При этом в Киеве решили, что ленты дорого, а маски клопотно, поэтому решили поставить камеры измерения температуры и распознавания лиц. Да, особенно тех, которые в масках! Еще немного и люди разозлятся настолько, что ломбарды, куда власть после запрета на работу предлагает людям нести из дома последние ценности, придется снова закрывать и ставить усиленную охрану", – добавил он.

Нынешнюю ситуацию в Украине во время эпидемии Арьев назвал "авторитарным идиотизмом".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины разработали несколько сценариев, по которым могут усиливать карантинные меры в зависимости от ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

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