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5 декабря • обновлено в 11:41
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Алена Мозговая
Алена Мозговая
Украинский музыкальный продюсер Все статьи автора

Закрити Cosmopolitan Ukraine, а потім "Інтер"

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Заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна втрапила у гучний скандал через пост про похорон загиблого бійця "Альфи" СБУ, Героя України Дениса Волочаєва.

Згодом зявилася інформація про те, що це видання належить до мідіагрупи російського магната Віктора Шкульова.

Це проблема не сьогоднішнього дня, і виникла вона не на рівному місці. Насправді, вона написала щиро – вона так думала і думає. Але спрацював інстинкт самозбереження. Вона все видалила, вибачилась, тому що розуміла, що може початися. Власне, воно й почалось.

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Вагина, колбаса и го**о: о чем писала насмехавшаяся над погибшим героем Украины замглавреда Cosmopolitan

Проблема інформаційної безпеки України коренями заглиблюється ще в совкові часи. Фактично за роки незалежності нічого особливого не було зроблено. Так, були перші кроки – відключення російських каналів. Але щодо глобальних кроків…

Попередня влада створила навіть цілу інституцію, яку очолював Стець. Але чи була вона ефективною? Мені здається, що ні. Ми бачимо наслідки.

Євгенія Пліхіна

Євгенія Пліхіна

Над інформаційною безпекою країни треба працювати, і працювати серйозно. Якщо буде доведено, що ці видання належать російським олігархам, то певно, що їх треба закривати.

Але постає питання: а "Інтер"? В "Інтері" є відсоток ОРТ. Блін. Давайте тоді будемо послідовними. Політика подвійних стандартів властива для України.

Я за те, щоб закон працював для всіх однаково.

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Автор
Алена Мозговая Алена Мозговая
Темы
Эксклюзив Скандал с Cosmopolitan Ukraine Российско-украинский конфликт
Персона
Евгения Плихина
Место
Украина
Тег
Министерство информационной политики
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