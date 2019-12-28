"Закопаем Черное море вокруг Крыма!" Цимбалюк потроллил оккупантов на шоу Соколовой

Украинский журналист Роман Цимбалюк устроил яркий троллинг российским оккупантам в эфире у телеведущей Янины Соколовой.

Он стал онлайн-гостем ее шоу "Вечер с Яниной Соколовой", где забавно развенчал самые нелепые фейки россиян об украинцах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пришел Путин недавно к выводу, что нас придумали поляки. И это при том, что по телевизору говорили, что нас всех создали, эту украинскую идею, в австрийском генеральном штабе. Кстати, здесь обидно, потому что логично, чтобы это был Пентагон", – пошутил Цимбалюк над кремлевской антиукраинской пропагандой.

"Но как бы там ни было, мы свою историю знаем, и никто не сомневается, что мы – потомки великих укров. И мы выкопали Черное море. А если будут нас дальше трогать, мы это море закопаем вокруг Крыма. И тогда вопрос с "родной гаванью" будет рассматриваться уже совсем в другой плоскости", – продолжил троллить захватчиков журналист.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что Украина обязательно вернет себе оккупированные Россией Крым и Донбасс и полностью искоренит там отголоски "русского мира".

Роман Цимбалюк и Янина Соколова Скриншот видео

"Украина – это страна счастья, у нас везде хорошо. Главное, чтобы вернуть в Украину те города, которые у нас отжали. И первое, что мы сделаем, это, естественно, отменим эти особенности "русского мира" – комендантский час в Донецке и Луганске", – сказал Цимбалюк.

"А если они сами не пойдут на эти шаги, то мы используем секретное оружие. Создадим петицию на сайте Владимира Зеленского, президента Украины, чтобы он снялся в роли президента России со всеми вытекающими последствиями. И они игрой на пианино не отделаются. Ну и самое главное – когда в Киеве была первая научная библиотека, в Москве на болотах еще жабы квакали", – подстегнул он страну-агрессора еще раз в конце своего включения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Цимбалюк тонко подколол президента России Владимира Путина за визит в оккупированный Крым на открытие железнодорожной ветки Крымского моста. Журналист отметил, что глава страны-агрессора заработал себе статус невъездного в Украину за незаконное посещение чужой территории.

Также Цимбалюк устроил яркий баттл с Путиным на его ежегодной пресс-конференции 19 декабря. Он пошутил об украинских танках на Кубани и спросил, когда Кремль распустит оккупационные администрации в террористических "Л/ДНР".

Позже журналист продолжил публичную перепалку с президентом РФ после его пресс-конференции в сети. Цимбалюк опроверг утверждение лидера страны-агрессора о том, что ВСУ якобы используют исключительно советскую бронетехнику.

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