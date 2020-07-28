В Украине хотят по-новому бороться с мусором: кого заставят платить и что изменится кардинально
В Украине хотят изменить правила управления отходами
Депутаты предложили новый подход к переработке мусора и его повторному использованию
Эксперты, в свою очередь, считают, что данная инициатива не поможет создать качественный рынок отходов
По их мнению, в Украине нет на это денег, а для инвесторов не создали прозрачные правила игры
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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении рамочный законопроект об управлении отходами №2207-1-д. В нем прописаны основные принципы переработки и утилизации бытового и промышленного мусора, а также четкие правила обращения с ним.
Документом предлагают ввести принцип "загрязнитель платит за все", то есть это касается как большого бизнеса, так и обычных граждан. Также каждый украинец должен осознать тот факт, что некоторые вещи можно повторно использовать или чинить.
Как в Украине хотят бороться с мусором, выяснял OBOZREVATEL.
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Руководитель юротдела правозащитной организации "Екологія Право Людина" Ольга Мелень-Забрамна прояснила OBOZREVATEL пять основных нововведений законопроекта, которые будут дейсвовать в случае его принятия в целом:
введение пятиступенчатой иерархии управления отходами (предотвращение и минимизация);
повторное использование;
переработка (бумага, стекло, пластик, дерево, металл и т.д.);
сжигание с целью выработки тепла для нагрева воды или обогрева помещений;
захоронение мусора.
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Также хотят ввести ответственность за продукцию, которая содержит опасные компоненты (упаковка, батарейки, электронное и электрическое оборудование). Владельцы компаний вынуждены будут забирать ее назад и перерабатывать за свой счет, чтобы не накапливать на свалках.
"Сейчас хотят урегулировать порядок обращения не только с твердыми бытовыми отходами, но и с другими видами мусора – сельского хозяйства, промышленности, медицинские, строительные", – добавила Мелене-Забрамна.
Переработка мусора КГГА
Рынка бытовых отходов не будет?
Эксперты сходятся во мнении, что данная инициатива не поможет создать рынок отходов, поскольку в Украине не хватает на это средств, а для инвесторов не придумали прозрачные правила игры.
"Конечно, в нем есть много упущений, но как он будет выглядеть после второго чтения – неизвестно. Сейчас много разных лоббистских групп пытаются внести в него свои коррективы. Но ни один закон этот вопрос не решит без четкого прогнозирования и моделирования. Должны быть расчеты, проведенные десятками специалистов, а также финансово-экономическое видение того, как этот механизм заработает, должны быть игроки, инвестиции, дилеры и брокеры отходов. Потому что мусор – это не коммунальная услуга, как мы привыкли, а определенный рынок. И этот законопроект его не создает", – рассказал OBOZREVATEL международный эксперт по правовой охране окружающей среды Андрей Андрусевич.
По его словам, поскольку в стране нет денег, то нужно создать нормальные рыночные и прозрачные правила игры для инвесторов, чтобы они понимали, каким будет тариф и как они будут на этом зарабатывать, чтобы вернуть вложенные средства.
Украинцев нужно учить культуре обращения с отходами
Обращение с мусором не должно ограничиваться лишь вопросом переработки или сжиганием, это целый комплекс мероприятий. В первую очередь, нужно проводить масштабную образовательную работу с гражданами, чтобы они понимали, какие именно отходы генерируют, куда они потом попадают и почему столько платят за их вывоз и утилизацию.
Также следует не сжигать все подряд. Очень часто в европейских странах отходы просто перерабатывают во вторсырье или создают из них дополнительную энергию.
"Почему так долго не принимался закон? Потому что в обществе, которое генерирует мусор, существует негласная договоренность, что за него ничего не платят, а им должно заниматься непосредственно государство. У нас есть такие области, которые отстают от всех, например, Волынская. У них значительная часть населения вообще не охвачена такой услугой. Более сознательные закапывают или выбрасывают мусор у себя во дворе, а менее сознательные – вывозят и выбрасывают в ближайшие овраги. В любом случае, все это ляжет на плечи органов местного самоуправления", – рассказал Андрусевич.
В поселках вообще не убирают мусор
Эксперт считает, что ситуация с мусором везде одинаковая – на Закарпатье, во Львове, в Днепре. Сельские и отдаленные районы не имеют возможности вывозить бытовой мусор.
"Они его вообще не вывозят и контроля за этим нет. В целом по Украине около 78% населения пользуются услугами по вывозу бытовых отходов, а 22% – выбрасывает, куда им заблагорассудится. Во время паводков все эти свалки, которые существуют возле каждого села, смываются водой, а она несет мусор к границам других стран. Каждый год Венгрия вынуждена вылавливать тонны мусора", – добавил Андрусевич.
Для того, чтобы жители поселков могли вывозить бытовые отходы, было принято решение построить два-три полигона на всю область. Мусорные свалки оборудуют и разместят на специальных территориях. На них из бюджета выделят определенные средства.
"Государство и местные органы власти не должны платить за вывоз отходов. Это должны делать граждане, которые сами его генерируют", – уточнил специалист.
Мусоросжигательный завод "Энергия" КГГА
ЕС предлагает отказаться от мусоросжигающих заводов
Мелень-Забрамна уверена, что сегодня сжигание отходов стоит на последней ступени иерархии управления отходами. ЕС предлагает отказаться от этого подхода и не хочет выделять средства на строительство мусоросжигательных заводов. Они считают, что это просто неэффективное расходование ресурсов , которое не вернется в экономику в виде сырья для будущих продуктов.
"Такой завод может обойтись в 200 тысяч евро и больше. Для каждого мэра это означает существенное повышение тарифов на вывоз и утилизацию. Ученые говорят, что подобные предприятия выделяют в процессе своей работы очень опасные вещества (например, диоксины и фураны), которые загрязняют почву и воду", – добавила эксперт.
По мнению специалистов, не в каждой области нужен завод, особенно на западе Украины, возможно, их построят на пересечении каких-то областей. "Если мне приводят в пример Франкфурт или Берлин, где в центре города стоит мусоросжигательный завод, то я прекрасно понимаю, у нас это так не заработает. Потому что завтра все это оборудование, которое осуществляет надлежащую очистку, выключат для экономии себестоимости переработки", – считает Андрусевич.
В Украине есть много мусороперерабатывающих заводов, после обработки на которых бумагу и стекло можно использовать повторно. Но они абсолютно не загружены из-за нехватки сырья и отсутствия логистики. Поэтому, в первую очередь, нужно наладить доставку бытовых отходов и построить сортировочные станции.