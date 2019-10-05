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5 октября • обновлено в 17:55
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"Русню с караваем встречать?!" В сети ажиотаж из-за новых фото моста у Станицы Луганской

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Опубликованы фотографии моста возле Станицы Луганской, который восстанавливается силами украинских специалистов. В сети это вызвало ажиотаж.

Как пишет сайт Офиса президента, по состоянию на 5 октября там открыли временный обходной переход. Его планировали построить до 11 октября, но работы закончили раньше.

Старые конструкции разрушенной переправы в данное время демонтируют. На дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.

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Мост

Мост

Пресс-служба Офиса президента

"Русню с караваем встречать?!" В сети ажиотаж из-за новых фото моста у Станицы Луганской

Пресс-служба Офиса президента

"Русню с караваем встречать?!" В сети ажиотаж из-за новых фото моста у Станицы Луганской

Пресс-служба Офиса президента

"Русню с караваем встречать?!" В сети ажиотаж из-за новых фото моста у Станицы Луганской

Пресс-служба Офиса президента

"Русню с караваем встречать?!" В сети ажиотаж из-за новых фото моста у Станицы Луганской

Пресс-служба Офиса президента

"Напомним, восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения. За ходом работ можно следить в режиме онлайн", - указано в тексте.

Правда, строительство вызвало жаркий ажиотаж в сети. Многие пользователи начали критиковать инициативу восстанавливать мост для "Л/ДНР".

"Чтоб сепарам удобнее бьіло?", "В Харькове мост восстановите на Окружной, а то сепарам со Станицы в пробке стоять придется, когда на Киев ехать будут, вы ж опозоритесь", "Моника хочет русню на мосту с караваем встречать?"", - начали писать отдельные пользователи под странице в Facebook Офиса президента.

"Русню с караваем встречать?!" В сети ажиотаж из-за новых фото моста у Станицы Луганской

Скриншот

"Русню с караваем встречать?!" В сети ажиотаж из-за новых фото моста у Станицы Луганской

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
І пофарбувати у жовто-блакитний колір :- !
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Я вот не понимаю, те кто ставит дизлайки, вы что за то, чтобы это вечно продолжалось: гибли люди, существовало противостояние, блокады, фронты, бомбёжки ??? Этот мост - единственное место, где удалось развести противостояние, причём безболезненно ! Ну чего вам ещё надо ? Сразу хочу оговориться: диванных героев это не касается это не к ним вопрос !
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Почему команданте Ярош ещё не подорвал его?
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