"Русню с караваем встречать?!" В сети ажиотаж из-за новых фото моста у Станицы Луганской

Опубликованы фотографии моста возле Станицы Луганской, который восстанавливается силами украинских специалистов. В сети это вызвало ажиотаж.

Как пишет сайт Офиса президента, по состоянию на 5 октября там открыли временный обходной переход. Его планировали построить до 11 октября, но работы закончили раньше.

Старые конструкции разрушенной переправы в данное время демонтируют. На дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.

Мост Пресс-служба Офиса президента

Пресс-служба Офиса президента

Пресс-служба Офиса президента

Пресс-служба Офиса президента

Пресс-служба Офиса президента

"Напомним, восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения. За ходом работ можно следить в режиме онлайн", - указано в тексте.

Правда, строительство вызвало жаркий ажиотаж в сети. Многие пользователи начали критиковать инициативу восстанавливать мост для "Л/ДНР".

"Чтоб сепарам удобнее бьіло?", "В Харькове мост восстановите на Окружной, а то сепарам со Станицы в пробке стоять придется, когда на Киев ехать будут, вы ж опозоритесь", "Моника хочет русню на мосту с караваем встречать?"", - начали писать отдельные пользователи под странице в Facebook Офиса президента.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, где ранее состоялось разведение сил.

Для местных жителей, которые пересекают линию разграничения, запустили бесплатный автобус.

21 августа в ОБСЕ заявили о полном разминировании Украиной территории возле моста.

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