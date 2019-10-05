"Русню с караваем встречать?!" В сети ажиотаж из-за новых фото моста у Станицы Луганской

Опубликованы фотографии моста возле Станицы Луганской, который восстанавливается силами украинских специалистов. В сети это вызвало ажиотаж.
Как пишет сайт Офиса президента, по состоянию на 5 октября там открыли временный обходной переход. Его планировали построить до 11 октября, но работы закончили раньше.
Старые конструкции разрушенной переправы в данное время демонтируют. На дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.
Мост
Пресс-служба Офиса президента
Пресс-служба Офиса президента
Пресс-служба Офиса президента
Пресс-служба Офиса президента
Пресс-служба Офиса президента
"Напомним, восстановление моста через р. Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения. За ходом работ можно следить в режиме онлайн", - указано в тексте.
Правда, строительство вызвало жаркий ажиотаж в сети. Многие пользователи начали критиковать инициативу восстанавливать мост для "Л/ДНР".
"Чтоб сепарам удобнее бьіло?", "В Харькове мост восстановите на Окружной, а то сепарам со Станицы в пробке стоять придется, когда на Киев ехать будут, вы ж опозоритесь", "Моника хочет русню на мосту с караваем встречать?"", - начали писать отдельные пользователи под странице в Facebook Офиса президента.
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской, где ранее состоялось разведение сил.
Для местных жителей, которые пересекают линию разграничения, запустили бесплатный автобус.
21 августа в ОБСЕ заявили о полном разминировании Украиной территории возле моста.
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